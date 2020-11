Biden pide esperar a tener todos los votos contados para declarar al ganador

El candidato demócrata, Joe Biden, ha afirmado que hay que esperar a tener todos los votos para declarar al ganador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

En una comparecencia desde Delaware, donde ha seguido la jornada electoral, Biden ha pedido paciencia a sus seguidores y se ha mostrado convencido de su victoria. "Vamos en buen camino para ganar las elecciones. Vamos a necesitar paciencia hasta que se acabe el recuento. Se está contando cada papeleta, cada voto, pero tenemos buenas sensaciones", ha subrayado.

"Mañana por la mañana sabremos los resultados. Ni yo ni Donald Trump podemos decir quién ha ganado las elecciones, es una decisión del pueblo de EEUU", ha añadido.

La respuesta de Trump ha sido inmediata. El presidente ha acusado a los demócratas de intentar "robar" las elecciones. "Nunca les dejaremos hacerlo. No se pueden emitir votos después de que las urnas estén cerradas!", ha tuiteado

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!