Bolsonaro amenaza a organizaciones ambientalistas con retirarles fondos

El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, renovó sus ataques contra las entidades ambientalistas, a las que advirtió que no les entregará fondos públicos, una declaración que se une a su posible denuncia del Acuerdo de Paris a partir de 2019 que generó un cortocircuito con el presidente francés Emmanuel Macron durante el G20.

Bolsonaro anticipó que en su gobierno no se entregará a las ONGs ecologistas, parte del dinero recaudado por el Estado de las multas cobradas a los agricultores que depredan la Amazonia o invaden las tierras públicas. "Quiero preservar (el medio ambiente) pero no de la manera que se realizó en los últimos años con esas multas al campo, el 40% de las cuales va para las ONGs", prometió.

"Esa fiesta se va a acabar" porque a partir del año que viene no se va a seguir "multando a diestra y siniestra", abundó. Electo con 57 millones de votos en los comicios de octubre, Bolsonaro ya designó en su gabinete a dirigentes de entidades vinculadas al poderoso agronegocio, que previamente lo había apoyado en la campaña electoral.

DUEÑAS DEL MEDIO AMBIENTE

El capitán retirado del Ejército Bolsonaro, que asumirá el 1 de enero, afirmó que las ONG's se consideran a sí mismas como las "dueñas" del medio ambiente y que en su gobierno se va a acabar con la "industria de la multa" al agronegocio. Lo dijo en Rasende, ciudad del interior de Río de Janeiro, donde este sábado participó en la formación de cadetes de la Academia Militar de Agujas Negras, en la cual estudió a fines de los años 1970.

Estas declaraciones se sumaron a otras formuladas a lo largo de la semana cuando puso en duda la ratificación del Acuerdo de Paris sobre cambio climático y vetó la realización en Brasil de la cumbre ambientalista COP25. La ONG brasileña Observatorio del Clima lamentó el anuncio del mandatario entrante, el cual dará por tierra, señaló esa entidad, con "el liderazgo" global brasileño en materia de defensa del medio ambiente.

TENSIONES ENTRE BRASIL Y FRANCIA

Por su parte el presidente francés Macron, dijo en Buenos Aires donde participó en el G20, que Francia no firmará el tratado entre la Unión Europea y el Mercosur si Bolsonaro denuncia el Acuerdo de Paris.

Es probable que este encontronazo diplomático repercuta dentro de dos semanas en el seno del Mercosur cuando los presidentes del grupo se reunirán en Uruguay, ocasión en la que seguramente se analizará la evolución de las negociaciones con la UE para la formación de un área de libre comercio.

La repercusión de los dichos de Bolsonaro en el G20 obligaron a que el presidente brasileño Michel Temer se manifieste sobre el particular. Por un lado, el gobernante en funciones se diferenció de Bolsonaro al respaldar el Acuerdo de Paris. Además Temer procuró relativizar la amenaza del ultraderechista Balsonaro.

"Creo que no habrá modificaciones en la posición brasileña sobre el Acuerdo de París", declaró Michel Temer en Buenos Aires donde hoy cerró su participación en el G20, publicó hoy la estatal Agencia Brasil. "No creo que las cuestiones ambientales no tengan apoyo en el nuevo gobierno", abundó Temer.