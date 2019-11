Brasil: detenidos integrantes de varias oenegés por causar incendios en la Amazonía

La policía brasileña detuvo el martes a cuatro voluntarios, entre ellos miembros de diversas oenegés que ayudaron a combatir los incendios en la Amazonía brasileña, acusados de provocar el fuego de forma intencionada. Los cuatro detenidos integraban un grupo contra incendios en Alter do Chao, un distrito de la ciudad de Santarem, en el estado amazónico de Pará, y fueron arrestados por ser sospechosos de haber causado incendios en dicha región para, presuntamente, recibir donaciones, según informó la policía.

Las autoridades también registraron la sede de la oenegé Projeto Saúde e Alegria, una de las más reconocidas de la región y cuyo director, Caetano Scannavino, negó cualquier tipo de irregularidad.

"No sabemos hasta ahora de qué estamos siendo acusados, porque fueron hasta nuestra oficina sin una decisión judicial, con un mandato genérico, para aprehenderlo todo", resaltó en una rueda de prensa en Brasilia.

El comisario de la Policía Civil, José Humberto de Melo, explicó al diario O Estado de Sao Paulo que al menos tres oenegés -Brigada Alter do Chão, Aquíferos Alter do Chão y Projeto Saúde e Alegria (PSA)- habrían provocado los incendios para recibir recursos de diversas organizaciones.

De Melo señaló que los implicados llegaron a vender fotos de los incendios que ellos mismos provocaron para el Fondo Mundial de la Naturaleza (WWF), que no es objeto de la investigación.

WWF, en un comunicado, explicó que firmó un contrato con el Instituto Aquífero Alter do Chão para ayudar en la compra de equipos para el combate de incendios por valor de 70.654 reales (unos 17.663 dólares).

No obstante, recalcó que WWF-Brasil "no adquirió ninguna foto o imagen de la Brigada, ni recibió donación del actor Leonardo DiCaprio. Tales informaciones que están circulando no son verdad".

La Amazonía brasileña registró los meses de agosto y septiembre sus peores incendios en más de una década, una situación que los especialistas atribuyen al aumento de la deforestación en la región.

El aumento del fuego en la zona convirtió al Gobierno del presidente Jair Bolsonaro en el centro de las críticas de la comunidad internacional, que cuestionan el giro en política medioambiental en Brasil.