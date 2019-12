Una cámara captó a turistas en el cráter del volcán de Nueva Zelanda justo antes de la explosión

Una cámara web instalada en el volcán Whakaari, en la isla de White en Nueva Zelanda, ha captado una imagen en que se ve a un grupo de turistas en el cráter instantes antes de que se produjera la erupción. Según las autoridades, hay al menos un muerto y un número indeterminado de desaparecidos. Las autoridades esperan que el número de fallecidos aumente.

La imagen tomada por una cámara de la agencia de riesgos geológicos de Nueva Zelanda muestra a varias personas caminando cerca del borde del cráter, donde ya se percibe humo blanco.

JUST IN: Frightening vision captures the eruption of New Zealand's White Island volcano. #9News



At least one person has died: https://t.co/5kXtLlfpKG pic.twitter.com/kSoTg9NVFd