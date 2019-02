Cascada de reconocimientos en la UE a Guaidó como presidente interino de Venezuela

El presidente de facto de Venezuela, Nicolás Maduro, no ha convocado nuevas elecciones presidenciales en el plazo de ocho días que le exigieron España, Francia, Alemania y Reino Unido el pasado 26 de enero. El resultado no se ha hecho esperar este lunes: una cascada de reconocimientos de gobiernos europeos a Juan Guaidó –aunque a título individual- como presidente interino encargado de llevar al país hacia nuevas elecciones presidenciales. En total, 19 países de la UE han suscrito una declaración de apoyo al líder opositor.

El texto, que ha sido secundado por España, Portugal, Alemania, Reino Unido, Dinamarca, Holanda, Francia, Hungría, Austria, Finlandia, Bélgica, Luxemburgo, República checa, Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, Suecia y Croacia, señala que toman nota de que "Nicolás Maduro ha optado por no poner en marcha el proceso electoral" y anuncian que "reconocen a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional democráticamente elegida, como presidente encargado de Venezuela, a fin de que convoque elecciones presidenciales, libres y democráticas".

La declaración, que no ha sido suscrita por nueve estados miembros, ha sido pactada después de que hiciera aguas el último intento de la UE por cerrar una posición común de los 28 entorno al papel del líder opositor. Como ya ocurriera hace unos días, el bloqueo de Italia lo ha impedido. "No vamos a publicar ningún texto sobre Venezuela" porque "una delegación no estaba en posición de dar su acuerdo", han explicado fuentes diplomáticas sobre las negociaciones de una nueva declaración conjunta a 28.

Intento fallido a 28

"Hay algunos países que todavía siguen oponiéndose", admitió poco después el ministro de Exteriores español, Josep Borrell. El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha apuntado al culpable con nombre y apellidos. "Italia ha bloqueado la posición conjunta de la Unión Europea a reconocer al jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela como presidente interino", ha lamentado.

El texto en cuestión, al que ha tenido acceso El PERIÓDICO, reafirma de nuevo el apoyo de la UE a la Asamblea Nacional y a su presidente y, expresaba el reconocimiento de "los estados miembros individuales" a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, como presidente interino de Venezuela" para "llevar al país hacia elecciones presidenciales libres, justas y democráticas, en línea con las disposiciones de la Constitución venezolana". Esta formulación no ha logrado superar las reticencias de Italia pese a los llamamientos a la responsabilidad de su presidente, Sergio Matarella, a la coalición de gobierno formada por la Liga Norte y el M5S, que afronta dividida el debate sobre Guaidó.

La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, ha restado importancia a estas divergencias. "La posición está clara. Los estados miembros nunca han reconocido como legítimas las elecciones presidenciales del año pasado, no participamos en la toma de posesión del 10 de enero y reconocemos a la Asamblea Nacional como la institución legítima del país", ha reiterado recordando que es prerrogativa nacional reconocer a Guaidó.

A la estela de Sánchez

Esa falta de unanimidad no ha impedido la oleada de reconocimientos a Guaidó. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha sido el primero en dar el paso y legitimar oficialmente al nuevo presidente interino con el objetivo de que organice nuevos comicios. "El horizonte es claro: convocar elecciones en el menor plazo tiempo posible, libres, democráticas, con garantías y sin exclusiones, en las que los venezolanos decidan su futuro sin miedos, ni presiones, ni amenaza. Es el pueblo de Venezuela quien tiene que decidir su futuro", ha avisado.

Siguiendo la estela de España se ha pronunciado Francia, Reino Unido y Alemania. "Los venezolanos tienen derecho a expresarse libremente y democráticamente. Francia reconoce a Guaidó como presidente encargado de implementar un proceso electoral", ha indicado Emmanuel Macron en plena sintonía con el mensaje lanzado desde Alemania, Reino Unido, Holanda o Dinamarca. Otros países podrían sumarse en breve. Es el caso de Eslovenia cuyo ministro de exteriores, Miro Cerar, también ha propuesto al Gobierno el reconocimiento de Guaidó. Su homólogo irlandés, Simon Coveney, lo ha descartado aunque Irlanda apoya la declaración de aprobada la semana pasada en la que se piden elecciones libres y justas en el país.

El siguiente paso ahora será la puesta en marcha del grupo de contacto internacional en el que participarán 8 países de la UE, entre ellos España, así como Uruguay, Ecuador, Costa Rica, Bolivia así como el Vaticano, Estados Unidos, Rusia, China y Suiza entre otros. Su primera reunión tendrá lugar en Montevideo este jueves. Además, el presidente español también ha anunciado su intención de promover en el seno de la ONU y de la UE un plan de ayuda humanitaria para paliar la grave crisis que sufren los venezolanos. Al hilo de esto Alemania ha anunciado su disposición a enviar a Venezuela 5 millones de euros en ayuda humanitaria.