Un comando armado ataca un bar y asesina a cinco personas en México

Un comando atacó la madrugada de este jueves un bar en el municipio de Salamanca, en el central estado mexicano de Guanajuato, matando a cinco personas. Las víctimas, todavía no identificadas, se encontraban dentro del bar Raymond a la 1.30 hora local (6.30 GMT) cuando, según testigos del suceso, hombres armados irrumpieron y acribillaron a los comensales.

Los agresores huyeron en motocicletas instantes después mientras que los paramédicos de la Cruz Roja intentaron reanimar a los cinco, pero estos fallecieron en el lugar. Las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) bloquearon la calle donde se situaba el bar para preservar la escena del crimen, e implementaron un operativo para tratar de detener al comando.

Llegan refuerzos oficales

Horas antes del ataque, 1.200 agentes de fuerzas federales llegaron al estado de Guanajuato, para reforzar la seguridad. Otrora tranquilo, Guanajuato es ahora el primer lugar en homicidios en el país con 1.790 asesinatos en el primer semestre del año. 700 de los elementos federales de seguridad fueron destinados al municipio de Celaya y el resto se dispersó en varias localidades.

Tras el crimen, el gobierno municipal de Salamanca que encabeza Beatriz Hernández Cruz, del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), emitió un comunicado reprochando el abandono del gobierno del estado, a cargo de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, del conservador Partido Acción Nacional (PAN).

Aumenta la violencia

"Gobernador Sinhue: pareciera que para usted y su gobierno los salmantinos no merecemos vivir en paz porque aquí no gobierna el PAN. Pero no vamos a bajar los brazos: como el respeto no exime la firmeza, le exigimos que vuelva los ojos a Salamanca ahora", dice el comunicado.

El gobierno de Salamanca también exigió al mandatario estatal que solicite más agentes federales a esta localidad, que suma 17 ejecuciones en lo que va del mes. Con la de este jueves suma una veintena de asesinatos en bares de Salamanca en los últimos meses. El ataque más violento ocurrió la madrugada del sábado 9 de marzo, cuando un comando atacó el bar La Playa dejando como saldo 15 personas muertas y al menos cinco heridos.