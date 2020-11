Corea del Sur activa alerta por la posible intrusión de comandos norcoreanos

El ejército surcoreano informó que está investigando la intrusión, captada por equipos de vigilancia, en su territorio de una persona que cruzó la frontera con Corea del Norte.

El individuo cruzó la zona desmilitarizada (DMZ) que separa las dos Coreas, técnicamente aún en guerra, a última hora del martes hora local en las cercanías del condado de Goseong (franja oriental fronteriza, a unos 150 kilómetros al nordeste de Seúl), agregó en un comunicado el Estado Mayor Conjunto (JCS) surcoreano.

ACTIVAN ALERTAS

Se ha activado la alerta correspondiente a una posible intrusión de comandos norteños, añade el comunicado, que no especifica si el intruso es o no un militar. No obstante, dadas las características del suceso, todo apunta a que se trataría de un caso de deserción.

El comunicado concluye diciendo que los operativos de búsqueda están en marcha y que "se ofrecerán detalles adicionales más adelante". Varias deserciones, especialmente de militares se han producido en los últimos años a través de la DMZ, aunque en general son poco habituales dado la fuerte presencia de tropas a ambos lados de la frontera.

La más espectacular ocurrió en 2017, cuando un soldado norteño condujo hasta la Zona de Seguridad Conjunta (JSA), el único punto fronterizo donde militares de ambos países se ven las caras, y atravesó corriendo al Sur entre una lluvia de balas disparadas por los norcoreanos.