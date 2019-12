Las criticas fuerzan a retirar de Amazon la venta de decoraciones navideñas con imágenes de Auschwitz

Amazon ha decidido retirar la venta de decoraciones navideñas con imágenes del antiguo campo de concentración nazi de Auschwitz después de una lluvia de críticas, entre ellas la del propio Museo de Auschwitz ."Vender decoraciones navideñas con imágenes de Auschwitz no parece apropiado ", ha dicho el museo en su cuenta de Twitter, publicando imágenes de artículos con fotos de rieles y barracones del campamento. Además, le pidió a Amazon que los eliminara de su catálogo. "Auschwitz en un abridor de botellas es bastante inquietante e irrespetuoso", tuiteó el Museo.

Selling "Christmas ornaments" with images of Auschwitz does not seem appropriate. Auschwitz on a bottle opener is rather disturbing and disrespectful. We ask @amazon to remove the items of those suppliers. https://t.co/0uG2JG558e pic.twitter.com/ucZoTWPk1W

Más tarde, el Museo Auschwitz publicó otro mensaje diciendo que aparentemente Amazon ya había eliminado los productos criticados, luego un tercero diciendo que había descubierto otros. Citó entre ellos una alfombrilla de ratón para ordenadores y una decoración navideña de cerámica que muestra un vagón de ferrocarril utilizado para transportar a los judíos a las cámaras de gas.

La Alemania nazi creó este campo de exterminio después de haber ocupado Polonia al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Auschwitz, donde más de un millón de judíos de toda Europa y 100.000 no judíos han sido asesinados, se ha convertido en un símbolo del Holocausto. Según las estimaciones, unos 232.000 niños se encuentran entre las víctimas.

It seems that @amazon has removed all of the "Christmas ornaments" with the images of the former Auschwitz camp. Thank you everyone for your activity and response. https://t.co/VGFnSDMWM9