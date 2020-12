Detenido el alcalde de Río de Janeiro por corrupción pocos días antes de abandonar el cargo

"Eduardo Paes va a ser detenido, no lo voten", pidió el alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Crivella, durante la campaña de las elecciones de octubre en las que se jugaba su continuidad. Ganó Paes y, a ocho días de dejar su cargo, Crivella fue arrestado este martes en el marco de una investigación relacionada con la existencia de otra trama corrupta en la Administración municipal. "Soy un perseguido político. Quiero que se haga justicia", bramó Crivella, un aliado del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, en la "ciudad maravillosa", mientras lo trasladaban a la sede policial.

De esta manera, el segundo estado de Brasil concluye el año con su gobernador, Wilson Witzel, suspendido por supuestos desvíos de dinero destinado al combate de la pandemia, y la autoridad de la ciudad que más turistas internacionales atrae en el gigante sudamericano, entre rejas.

Crivella es, además, un pastor evangélico de la Iglesia Universal del Reino de Dios que lidera su exyerno Edir Macedo, uno de los magnates más importantes de Brasil, al que la revista Forbes le ha dedicado más de un número, y un protagonista vital, entre bambalinas, del actual Gobierno de ultraderecha. Para el diario 'O Globo', la detención del alcalde es el el mayor revés político que sufre esta iglesia en su historia.

El alcalde no esperaba terminar su mandato en una celda. Pero todo cambió en el momento en que la policía se incautó del teléfono de Crivella por orden judicial y comenzó a salir a luz el llamado esquema "QG de la coima", que obligaba a las empresas de viajes que querían firmar contratos con la ciudad a abonar suculentos sobornos.

El pastor que aborrece del Carnaval

Junto con Crivella fue detenido Rafael Alves, un empresario que a su vez estaba ligado con el carnaval y las escuelas de samba que el alcalde, en su condición de evangélico, solía condenar al infierno. El alcalde llegó a cuestionar los fastos de la ciudad y el gasto de un dinero que, decía, podría utilizarse para fines mejores. Con una Biblia en la mano, Crivella recortó los fondos que recibían las comparsas participantes. "El carnaval es un bebé grande que necesita ser destetado y caminar con sus propias piernas", dijo en defensa de la poda presupuestaria.

Las críticas y mofas no se demoraron en llegar. "¿Rueda de samba? Atropella/ ¿Macumba? No tolera/ ¿Él no cuida? Ni vela/ ¿Casa de juego? Cancela/ ¿En nombre de Dios? Apela/ ¿Cuál es su nombre?, le cantó la 'escola' Simpatía es amor, dos años antes, a modo de un enigma que todos comprendieron. El supuesto pudor religioso de Crivella fue la mejor pantalla que encontró Alves, exdirector de dos de las comparsas más importantes del carnaval, Salgueiro y Viradouro, para ser un eslabón clave de lo que la prensa carioca llamó el "cuartel general de sobornos" en Riotur, la empresa municipal de turismo que preside su hermano, Marcelo Alves.

Golpe a Bolsonaro

La caída de Crivella es un golpe para Bolsonaro. El capitán retirado lo había cobijado como su principal aliado en Río de Janeiro. "Somos un país de conservadores que aman la familia. Mi mayor interés, por nuestro país, es tenerlo como alcalde cuatro años más", dijo en la publicidad que grabó el 15 de noviembre en respaldo a su reelección. Fue ese apoyo presidencial lo que le blindó frente a varias peticiones de juicio político presentadas en la legislatura municipal. La protección venció a ocho días de abandonar su cargo.

El 'caso Crivella' no agota el problema de la corrupción en Río de Janeiro: su sucesor, Paes, tiene una causa judicial pendiente por blanqueo de capitales recibidos para financiar su campaña electoral en 2012.