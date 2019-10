Diosdado Cabello llama a defender a Venezuela de la injerencia de los EEUU

El vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, llamó a reactivar las "cuadrillas de paz" con el fin de defender a su país en "las instancias que sea y como sea", en respuesta a las que considera injerencias de los Estados Unidos en Latinoamérica.

Cabello vinculó las supuestas injerencias estadounidenses con las recientes protestas registradas en Ecuador y en Chile, así como con la tensión postelectortal que se vive en Bolivia.

"Mantengámonos nosotros aquí en Venezuela más alertas que en cualquier momento y que nosotros seamos capaces de responder cómo tengamos que responder. Las cuadrillas de paz de la patria tienen que prepararse y salir otra vez", dijo durante su programa de televisión "Con el Mazo Dando", transmitido por el canal estatal VTV.

Injerencia en América Latina

Cabello alertó sobre lo que considera injerencia de los Estados Unidos en la región latinoamericana y precisó que la incorporación a las cuadrillas de paz "para defender la patria en las instancias que sea y como sea" que propugna se trata de "una instrucción" para los gobernadores y los dirigentes de su partido en todo el país.

El dirigente chavista reiteró su apoyo al mandatario boliviano y candidato a la reelección Evo Morales, a quien considera ganador de las elecciones presidenciales celebradas el domingo en su país, cuyo recuento en proceso le sitúa a un paso de reafirmarse como jefe del Estado sin necesidad de una segunda vuelta.

"Ahí está Estados Unidos preparando un golpe de Estado, ejecutando un golpe de Estado, no podrán con el pueblo boliviano", denunció Cabello y advirtió de la posibilidad de que la Administración de Donald Trump "autoproclame a alguien como a (Juan) Guaidó (en Venezuela), no les extrañe que EEUU llegue y designe a un presidente" también en Bolivia.

Apoyar a Evo Morales

Por ello, instó a "estar alerta" pues "no podemos dejar a Bolivia solo, no podemos dejar a Evo solo". Para el dirigente chavista las protestas que se han registrado en Ecuador y en Chile son "un despertar de los pueblos" que se alzan contra Estados Unidos, y reiteró que las manifestaciones no son responsabilidad del Foro de Sao Paulo o de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

"Es (el fallecido exdictador Augusto) Pinochet que está ahí", dijo al referirse sobre las medidas que han tomado las autoridades chilenas para responder a las protestas callejeras, al tiempo que volvió a atacar al actual presidente de Chile, Sebastián Piñera.