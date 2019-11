El dueño de un kebab atacado por un ultra lo regala a sus empleados

El propietario de un kebab atacado por un ultraderechista en Halle (Alemania) ha donado el restaurante a los dos hermanos que estaban trabajabando en el local en el momento del tiroteo, según informaron este domingo medios alemanes.

En una ceremonia este sábado por la reapertura del restaurante, más de un mes después del ataque, los hermanos Ismet y Rifat Tekin recibieron una carta enmarcada que transfería la propiedad del Kiez-Döner. "Deseo a mis sucesores mucha fuerza para manejar los terribles eventos del 9 de octubre del 2019 y espero que tengan muchos clientes de diferentes culturas y religiones", escribe el ya exdueño, Izzet Cagac, en la carta acompañada de una llave.

Un cliente de 20 años fue asesinado a tiros cuando el agresor, un alemán de 27 años fuertemente armado, abrió fuego contra el restaurante, después de intentar sin éxito entrar en una sinagoga, donde disparó una ráfaga de fuego contra la puerta principal. También le disparó a un transeúnte.

