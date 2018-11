Emiratos Árabes perdona al británico condenado por espionaje

El presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Jalifa bin Zayed al Nahyan, ha concedido este lunes el perdón al estudiante británico Matthew Hedges, condenado a cadena perpetua por espionaje, según ha anunciado el Ministerio de Asuntos Exteriores.

El perdón presidencial tiene "efecto inmediato" y se permitirá a Hedges abandonar el país cuando finalicen los trámites burocráticos, según un comunicado difundido por la agencia oficial WAM. El indulto fue decretado junto a 785 órdenes de clemencia más aprobadas por Jalifa bin Zayed el domingo, en motivo del día nacional de EAU.

Acusación de espionaje

Un tribunal de Abu Dabi declaró culpable al doctorando de la Universidad de Durham, al considerar que espiaba para el Gobierno británico. Su familia solicitó la clemencia en una carta escrita al presidente emiratí, transmitida a través de la embajada británica en Abu Dabi. La legislación del país arábe permite a cualquier persona condenada el derecho de apelar ante el Tribunal Supremo y también, solicitar el indulto presidencial.

El ministro de Asuntos Exteriores de EAU, Anwar Gargash, ha expresado en el comunicado que el perdón presidencial permite "cerrar este capítulo y concentrarse en los muchos aspectos positivos de la relación" bilateral.

A pesar del perdón, el Ministerio ha reiterado que la condena contra Hedges se ha basado en pruebas obtenidas de los dispositivos electrónicos del británico, en labores de vigilancia y en las pruebas proporcionadas por el propio Hedges, incluida documentación que "corrobora" su reclutamiento por un servicio de inteligencia extranjero.

Reacción en el Reino Unido

El ministro británico de Asuntos Exteriores, Jeremy Hunt, ha expresado su agradecimiento a los Emiratos Árabes Unidos (EAU) por concederle el perdón al estudiante Matthew Hedges. En su cuenta de la red social Twitter, Hunt ha calificado la noticia de "fantástica" y ha agradecido al Gobierno de EAU por resolver con rapidez el caso, si bien ha admitido que el Reino Unido "no está de acuerdo" con los cargos que se habían presentado contra Hedges.

Fantastic news about Matthew Hedges.Although we didn’t agree with charges we are grateful to UAE govt for resolving issue speedily.But also a bittersweet moment as we remember Nazanin &other innocent ppl detained in Iran.Justice won’t be truly done until they too are safely home.