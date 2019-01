Los Emiratos Árabes Unidos otorgan solo a hombres sus premios de igualdad

El vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) se jactó del "progreso significativo" del país en materia de igualdad de género al entregar premios por promover la igualdad de oportunidades. El único problema era que todos los premiados fueron hombres, algo que percataron rápidamente los usuarios de las redes sociales. La indignación se empezó a propagar después de que el jeque Mohammed bin Rashid al-Maktoum, gobernador de Dubai y vicepresidente y primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos, tuiteara el anuncio de los premiados el pasado domingo por la noche con una serie de fotos de los ganadores, todos ellos hombres.

"Es fantástico ver a Dubai promoviendo y recompensando la promoción del equilibrio de género, pero hay algo que falta en estas fotos ... no puedo señalarlo ...", escribió una usuaria en Twitter. "Lo siento, qué géneros están equilibrando? Solo vemos uno", publicó otro. La oficina de medios del gobierno de Dubai y el gobierno de los EAU no han respondido inmediatamente a la solicitud de comentarios de Reuters.

EN EL PUESTO 121 DE 149

El Foro Económico Mundial clasificó a los Emiratos Árabes Unidos en el puesto 121 de 149 países en un ránking sobre igualdad de género en la educación, la salud y la participación en la política y la economía en un informe del 2018. En diciembre pasado, los EAU decidieron que las mujeres deberían constituir la mitad de su cuerpo asesor cuando se renueve este año. Esto aumentará el número de mujeres en el consejo de los Emiratos Árabes Unidos, que expresa su opinión sobre temas públicos, incluidos los proyectos de ley y los presupuestos gubernamentales, pero no tiene ningún papel en la formación o el despido de gabinetes o ministros.

Los críticos señalan que las leyes de los Emiratos Árabes Unidos siguen siendo altamente discriminatorias. La violación conyugal no es un delito, mientras que la violencia doméstica está permitida siempre y cuando "el asalto no exceda los límites de la ley islámica", de acuerdo con Human Right Watch.