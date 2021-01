Los equipos de Biden y Trump piden la liberación "inmediata" de Navalni

Tanto el Gobierno de Estados Unidos como el asesor de seguridad nacional del presidente electo de EE.UU., Joe Biden, exigieron este domingo la liberación inmediata del opositor ruso Alexéi Navalni, detenido al llegar a Rusia en un vuelo procedente de Alemania.

"El señor Navalni debería ser liberado inmediatamente, y los responsables del inadmisible ataque contra su vida deben rendir cuentas", escribió Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de Biden, en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

"Los ataques del Kremlin al señor Navalni no solo son una violación de derechos humanos, sino una afrenta al pueblo ruso, que quiere que se escuchen sus voces", añadió Sullivan.

Mr. Navalny should be immediately released, and the perpetrators of the outrageous attack on his life must be held accountable. The Kremlin’s attacks on Mr. Navalny are not just a violation of human rights, but an affront to the Russian people who want their voices heard.