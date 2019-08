Espectacular aterrizaje de emergencia de un Airbus en un maizal cerca de Moscú

Un Airbus 321 con 233 personas a bordo ha aterrizado emergencia en un campo de maíz en las afueras de Moscú, sin que se registraran víctimas mortales, según informa la Agencia Federal de Rusia para el Transporte Aéreo (Rosaviatsia).

Passenger video captures moment a Ural Airlines A321 makes emergency landing in a corn field following a bird strike on both engines during takeoff from Zhukovsky airport (Video:bazabazon). https://t.co/DcW24EYmXl pic.twitter.com/fEpufQbTuu

Según el Ministerio de Rusia para Situaciones de Emergencia, 10 personas, de ellas tres niños, resultaron heridas, ninguna de gravedad, en el accidente.

El aparato, perteneciente a la compañía rusa Uralskie Avialinii, ha chocado con una bandada de pájaros nada más despegar del aeropuerto de Zhukovski, en la afueras de Moscú, con destino a Simferópol (Crimea), declaró un portavoz de Rosaviatsia citado por la agencia Interfax.

Según las primeras informaciones, a consecuencia de la colisión con las aves se apagó una de las dos las turbinas del avión y la otra redujo considerablemente su potencia.

El Airbus aterrizó en el maizal de panza y con los motores apagados.

BUENA ACTUACIÓN DE LOS POLÍTICOS

"Los pilotos actuaron correctamente, de acuerdo con las instrucciones (para estos casos), tal y como les prepararon. Antes del aterrizaje de emergencia apagaron los motores", declaró a Interfax el director general de Uralskie Avialinii, Serguéi Skurátov.

Agregó que los choques de aviones con bandadas de pájaros "son muy raros, quizá uno en 50 años".

"Quisiera manifestar mi especial agradecimiento a las azafatas, a nuestras chicas. Organizaron muy bien bien la evacuación", dijo Skurátov.

En este vídeo se puede observar cómo se ha evacuado el avión tras el aterrizaje:

Russians have now similar hero as “Sully,” his name Damir Yusupov, second pilot Gregory Murzin. They managed to land the plane U6178 A321 @Ural_Air_Lines with busted two engines into the field. All 226 passengers and 7 members of the crew alive and well. pic.twitter.com/vcQjBrqQff