La Estación del Norte de París, evacuada por un objeto que parecía un cohete

La presencia de un objeto sospechoso en la Estación del Norte de París ha obligado a evacuar una zona de la primera estación parisina hasta determinar si se trataba de un artefacto explosivo activo o una falsa alarma.

El incidente, que ha causado una interrupción temporal del tráfico, ha quedado solventado sobre las 20.10 horas de la tarde, cuando se ha comprobado que el objeto, que estaba en la bolsa que un hombre llevaba como equipaje, y que era similar a un cohete, no era explosivo.

Breaking: Gare De Nord in Paris has been evacuated after the discovery of a possible explosive device in a bag. (Via @aschapire) pic.twitter.com/3qbgJzZ6RV PM Breaking News (@PMBreakingNews) 29 de noviembre de 2019

Un portavoz de la compañía SNCF, el operador nacional de ferrocarriles de Francia, ha asegurado que la magnitud de la emergencia en la principal estación de trenes de París "seguramente ha ido a más" por la psicosis tras los ataques sufridos unas horas antes en Londres y en La Haya.