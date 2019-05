Evacuada la Torre Eiffel porque un hombre intenta escalarla

La Torre Eiffel y su zona exterior fueron evacuados el lunes por la tarde después de que una persona fuera vista escalando el edificio. "Se ha detectado un escalador. Este es el procedimiento habitual, debemos evitar que continúe y, en este caso, evacuamos la Torre", dijo la fuente, sin poder especificar el número de turistas afectados por la evacuación.

Someone appears to be scaling the Eiffel Tower right now (h/t @jimforkincnbc | picture via APTN) pic.twitter.com/HOObFv8dap