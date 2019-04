Evacúan a los animales del Zoológico de Gaza hacia Jordania por falta de recursos

Cinco leones, cinco monos, cuatro avestruces, tres pavos reales, dos lobos y una hiena han sido trasladados desde el Zoológico de Gaza a Jordania, tras la muerte de varios animales por falta de una alimentación y cuidados adecuados, esto por el clima de tensiones militares y la mala situación económica de la región.

El grupo animalista Four Paws International (Cuatro Cachorros Internacional) ha realizado el traslado de estos animales y de otros como perros, gatos, zorros, puercoespines y diez ardillas. El propietario del zoológico de la ciudad de Rafá, Fathy Jomaa, ha responsabilizado de las malas condiciones de los animales a la situación económica y al bloqueo impuesto por Israel hace más de una década.

TAMBIÉN SUFREN LOS ANIMALES

Cuatro cachorros de león murieron de frío en enero, un monó mató a otro y un puercoespín ha fallecido recientemente por motivos aún no esclarecidos, ha explicado Jomaa. Ahora solo quedan en el zoo las aves pequeñas, que no han sido trasladadas por Four Paws International. Uno de sus veterinarios, Amir Jalil, ha dirigido el traslado y ha señalado que las jaulas del zoo son demasiado pequeñas. Ahora irán a una reserva en Jordania.

"Es una decisión difícil. Siento como si estuviera perdiendo mi familia. He vivido más de 20 años con algunos de esos animales", ha explicado Jomaa en declaraciones a Reuters. "Espero que encuentren un lugar mejor para vivir", ha apostillado. Las autoridades israelíes aseguran que han hecho todo lo posible para facilitar el traslado.