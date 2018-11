El exabogado de Trump confiesa que mintió sobre los negocios inmobiliarios del presidente en Rusia

Michael Cohen, exabogado de Donald Trump, está compareciendo este jueves ante un tribunal para declararse culpable de haber mentir ante el Congreso sobre el trabajo que realmente realizó en negocios inmobiliarios del presidente de EEUU en Rusia, según avanza la agencia Associated Press. Cohen ha hecho una aparición no prevista ante un tribunal de Nueva York.

Michael Cohen, President Trump's former lawyer, is pleading guilty to lying to Congress about work he did on a Trump real estate deal in Russia. Cohen made a surprise appearance in a New York courtroom and began entering the plea. https://t.co/hcYa01yJq6