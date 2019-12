La Fiscalía del TPI pide investigar crímenes de guerra en Palestina

La Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ha anunciado este viernes que existen bases para investigar a Israel por supuestos crímenes de guerra en los territorios palestinos de Cisjordania y Gaza, el primero ocupado y el segundo bloqueado por tierra, mar y aire por los israelíes con la ayuda de Egipto.

No obstante, la Fiscalía solicitó a la Corte que decida sobre la cuestión de su jurisdicción en los territorios palestinos.

La fiscal en jefe de la CPI, Fatou Bensouda, ha señalado en un comunicado que "después de una evaluación exhaustiva, independiente y objetiva de toda la información confiable disponible para mi Oficina, el examen preliminar de la situación en Palestina ha concluido con" que "se cumplen todos los criterios legales establecidos en el Estatuto de Roma para la apertura de una investigación".

"Estoy satisfecha de que haya una base razonable para seguir con una investigación sobre la situación en Palestina, según el artículo 53 (1) del Estatuto", ha indicado Bensouda.

"Estoy satisfecha de que si se han cometido o se cometen crímenes de guerra en Cisjordania, incluida Jerusalén Este, y la Franja de Gaza, se puedan admitir casos potenciales", ha afirmado la fiscal en jefe de la CPI.

"No hay razones sustanciales para creer que una investigación no serviría al interés de la justicia", ha dicho Bensouda.Según la fiscal, como el Estado de Palestina presentó el caso a la CPI, no es necesario solicitar la autorización antes de proceder a abrir una investigación.

"Sin embargo, dados los problemas legales y fácticos únicos y muy controvertidos relacionados con esta situación (...) solicité a la Sala de Cuestiones Preliminares una resolución jurisdiccional sobre el alcance de la jurisdicción territorial de la CPI", ha explicado Bensouda.

Y ha añadido que ha solicitado "confirmación de que el "territorio" sobre el cual la Corte puede ejercer su jurisdicción, y que puedo someter a investigación, comprende Cisjordania, incluida Jerusalén Este y Gaza".

Por su parte, el Fiscal General de Israel, Avijai Mandelblit, ha asegurado que la CPI no tiene jurisdicción en Cisjordania o Gaza.

Según él, la CPI ha examinado de forma preliminar una solicitud presentada por los palestinos. Pero como Israel no forma parte de la misma, "carece de jurisdicción en relación con Israel y cualquier acción palestina con respecto a la Corte es legalmente inválida".

Israel puede ser investigado por el establecimiento de colonias judías en territorio palestino ocupado, transferencia de población ocupante a territorio ocupado, demoliciones de propiedades palestinas, desahucio de palestinos de Cisjordania y Jerusalén Este, y ataques en operaciones en la Franja de Gaza como Margen Protector, el verano del 2014, entre muchas otras acciones.

El primer ministro israelí en funciones, Binyamin Netanyahu, se ha apresurado a responder al anuncio de Bensouda con descalificaciones. Netanyahu ha alegado que la decisión de la fiscal "ha convertido a la CPI en una herramienta política para deslegitimizar al Estado de Israel".

"La Fiscal ha ignorado completamente los argumentos legales que se le han presentado", ha subrayado el primer ministro israelí.

En cambio, las autoridades palestinas han acogido la noticia con satisfacción y la han calificado de "importante paso hacia adelante", según un comunicado de Hanan Ashrawi, miembro del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).

"En nuestra opinión, no hay duda de que la CPI tiene jurisdicción en Palestina, en virtud del acceso de Palestina al Estatuto de Roma y nuestra comunicación con la CPI, hace cinco años, garantizando esta jurisdicción", ha recordado Ashrawi.Según las autoridades políticas y jurídicas de Israel, la jurisdicción no puede existir porque Palestina no es un Estado.

Pero Palestina es Estado observador no miembro de la ONU desde finales del 2012.