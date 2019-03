Fuertes tornados golpean al estado de Alabama y dejan al menos 14 muertos

Al menos catorce personas murieron por dos tornados en el estado de Alabama, en Estados Unidos, informó el sheriff Jay Jones, del condado de Lee, que fue citado por medios de comunicación locales.

Jones precisó que doce de esas muertes se produjeron en las proximidades de la población de Opelika, en el condado de Lee. "Tenemos un área bastante importante de daños", dijo Jones a la cadena de televisión CNN. El responsable agregó que un número indeterminado de heridos graves han sido trasladados a hospitales. De acuerdo con el Servicio Nacional Meteorológico, una decena de tornados tocaron en la tarde del domingo los estados de Alabama y Georgia.

My hometown got hit by a MASSIVE tornado earlier. Please keep Lee County, Alabama in your prayers. There are multiple fatalities and more injuries than they can count. Damage covers a large area and lot of families looking for missing family members. pic.twitter.com/qZAYdZFTWz