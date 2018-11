El Gobierno italiano se abre a la posible reducción del déficit

El vicepresidente del Gobierno y líder del Movimiento 5 Estrellas (M5S), Luigi di Maio, se abrió ayer a la posibilidad de que se pueda reducir el déficit previsto del 2,4% del PIB, como pide la Comisión Europea, si se conservan las medidas sociales incluidas en los Presupuestos que se han presentado.

«Como hemos dicho, el tema no son los números sino los ciudadanos. Lo importante son los objetivos que nos hemos dado, la renta de ciudadanía (un subsidio para desempleados), la cuota 100 (la reforma de la edad de jubilación) y reembolsar a los timados por los bancos, que son medidas de las que no podemos prescindir», explicó Di Maio en una entrevista en «Radio radical». Y agregó: «Si luego durante las negociaciones tiene que disminuir el déficit no es importante. Importante es que no desciendan las personas que tienen que beneficiarse de estas medidas». Según algunos medios , el Gobierno se puede abrir a evaluar un descenso del déficit del 2,4% a un 2-2,1%, que Bruselas podría aceptar. Tras el rechazo el pasado miércoles del borrador de presupuestos para 2019 y la propuesta de Bruselas de abrir un procedimiento de déficit excesivo por su elevada deuda pública, el Gobierno italiano comenzó a relajar su discurso contra las instituciones europeas.

REUNIÓN EN BRUSELAS / La primera apertura del Gobierno a un posible descenso de su previsión del déficit para 2019 llega después de la reunión que mantuvieron el sábado el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, y el primer ministro italiano, Giuseppe Conte en Bruselas.

El otro vicepresidente del Gobierno y líder de La Liga, Matteo Salvini, también se mostró más conciliador y afirmó que «se aplicará el sentido común» y que no se va a discutir «por un 0,1% más o menos».Tras las palabras de Di Maio, la prima de riesgo se relajó casi 10 puntos respecto al cierre del pasado viernes.