La guerra echa de casa al niño afgano famoso por su camiseta de Messi

El niño afgano Murtaza, que se hizo famoso por su camiseta improvisada de Leo Messi y que llegó a conocer a su ídolo en persona, se ha visto obligado a huir de su hogar en el sur de Afganistán por una ofensiva de los talibanes.

El pequeño de siete años alcanzó la fama mundial en 2016 cuando una fotografía en la que se le veía ataviado con una bolsa de plástico, de franjas azules y blancas y con un "Messi 10" pintado en la espalda, se hizo viral.

Afghan Hazara kid who wore a plastic bag and comes from a poor background has finally met his hero Lionel Messi. Touch of class! 💯 pic.twitter.com/Juw3nNLiQW