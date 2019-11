Hallado en una fosa clandestina el cuerpo de un activista social desaparecido en México

El activista mexicano Arnulfo Cerón Soriano, dirigente del Frente Popular de la Montaña del sureño estado de Guerrero y desaparecido desde el 11 de octubre pasado, fue hallado muerto este miércoles, informó el gobierno estatal.

El cuerpo de Cerón Soriano fue localizado en una fosa próxima a la carretera Tlapa-Metlatónoc, cerca de la comunidad de Igualita, indicaron el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, y el fiscal general del estado, Jorge Zuriel de los Santos.

El fiscal dijo que durante la investigación de la desaparición del activista, se detuvo como probables responsables a Teresa "N", el 23 de octubre, y Jorge "N" alias la "Chiva", el 6 de noviembre, y que hoy fueron capturados cuatro sospechosos más.

Activismo social

Cerón Soriano, de 47 años, era defensor de los derechos humanos, de los comerciantes y de los pueblos indígenas de la región de la Montaña Alta de Guerrero y también apoyó la lucha de los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.

"Arnulfo fue una persona que la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) declaró como un gran defensor de DD.HH. y por eso apoyó y exigió su localización", dijo el activista Abel Barrera sobre la desaparición de su compañero frente al ayuntamiento de Tlapa, Guerrero.

Recordó que desde el momento en que desapareció los compañeros del Frente Popular de la Montaña salieron a buscarlo "y en medio de tantas amenazas y acciones contrarias a su lucha, los compañeros se han mantenido en pie de lucha para exigir su localización y presentación con vida a las autoridades estatales y municipales".

No más desapariciones

"No podemos permitir más desapariciones de personas, esto no debe seguir sucediendo, el asesinato de Arnulfo no puede quedar olvidado", afirmó Barrera. Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43, contó que el cuerpo de Arnulfo se encuentra en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo para establecer las causas de muerte; exigimos a las autoridades establecer el móvil".

Rosales explicó que la búsqueda del defensor y activista incluyó seis puntos en el estado, en uno de los cuales se encontraron cerca de 40 restos óseos que por la temporalidad no correspondían a Arnulfo, pero que ahora están siendo analizados.