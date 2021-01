iConsent, la 'app' para decir que quieres tener relaciones sexuales en Dinamarca

La polémica vuelve a estar servida en Dinamarca. Después de que el Parlamento danés aprobara, en diciembre pasado, una ley que califica como violación cualquier tipo de relación sexual sin consentimiento explícito previo entre ambas partes (legislación inspirada en la experiencia similar de su país vecino, Suecia) ahora se ha puesto en marcha una aplicación para dar ese consentimiento, aunque con fecha de caducidad.

iConsent (Yo consiento, en ingles) funciona como una 'app' para ligar: una persona envía una solicitud al teléfono de la persona con la que quiere tener relaciones sexuales y, si la otra persona acepta, ya pueden tener sexo sin preocupaciones legales. Eso sí, el consentimiento no es eterno: tiene una duración de 24 horas.

Lene Stavngaard, directora nacional danesa de Sexo y Sociedad, ha indicado al 'The Sun' que la aplicación definitivamente no es la solución para obtener el consentimiento. Una relación sexual no se trata de un contrato, por lo que esta aplicación va dirigida en un sentido incorrecto en relación con las necesidades que existen.

Además, ha añadido que, de acuerdo con lo que pretende la plataforma, "está claro" que ha sido diseñada por alguien que no entiende de qué se trata el consentimiento explícito para tener relaciones sexuales, así como el enfoque profesional sobre la sexualidad.

Los fundadores de iConsent, sin embargo, insisten en que la aplicación dará seguridad a hombres y a mujeres.