La Iglesia canadiense se ofrece a acoger la caravana hondureña

El arzobispo de Canadá, Leonardo Marín Saavedra, ha planteado a la caravana migrante en la ciudad de Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, la posibilidad de ser aceptados en aquel país si se dan las condiciones que exige el Gobierno canadiense. El prelado católico, de origen colombiano, dijo que para que los viajantes lleguen a Canadá se podría crear un puente aéreo México-Canadá, un traslado en barco hasta Vancouver o pedir permiso a EEUU para atravesar este país en autobuses, posibilidad esta última que consideró complicada.

«Un grupo de personas de San Francisco me llamó y me dijo que soy la persona indicada para hablar con el Gobierno de Canadá para ver si es posible que llevemos a algunos migrantes de la caravana a Canadá, y me encantó la idea», contó el obispo en el albergue que se ubica en el centro deportivo Benito Juárez de Tijuana, donde pernoctan unos 3.000 migrantes centroamericanos.

El pasado domingo, unas 150 personas se concentraron frente a este centro deportivo para protestar. Convocados por el ‘Movimiento ciudadano contra el caos de la caravana migrante’, los manifestantes disfrazaron su xenofobia con llamamientos al orden. «¡Despierta México!; No queremos problemas, fuera los maras (bandas centroamericanas); México para los mexicanos», corearon.

«El sueño estadounidense es eso, un sueño, y ustedes pueden tener un territorio de paz en Canadá», dijo el arzobispo, quien pidió a los migrantes que no se desanimen, que sean respetuosos con el país que les ofrece hospedaje, México, y que intenten «no hacer caso a expresiones de discriminación». Distintas organizaciones se encargarán de enviarle un proyecto al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para ver si acepta a un grupo de integrantes de la caravana. Marín les pidió «no hacerse ilusiones, pero sí tener fe».