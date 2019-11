Investigan la muerte de una fotoperiodista que cubría las protestas en Chile

A los 38 años, Albertina Martínez Burgos trataba de captar con su cámara la furia del Chile que estalló en las calles. Su objetivo apuntó contra las zonas que los grandes medios por lo general se abstenían de enfocar y que tienen que ver con la represión en un país donde más de 200 personas han padecido traumas oculares por los proyectiles policiales. El pasado viernes, Martínez Burgos fue encontrada sin vida en su apartamento. La madre halló el cuerpo rodeado de manchas de sangre después de una llamada desesperada de su novio, quien no tenía noticias suyas. Un cerrajero tuvo que romper la puerta para entrar. La sospecha de que se trata de un asesinato se esparció de inmediato. "Hay que esperar a la autopsia, pero claramente estamos investigando un presunto homicidio", dijo la fiscal, Débora Quintana. La fotoperiodista e iluminadora del canal televisivo Mega fue enterrada este lunes en la región del Bío-Bío.

El Ministerio Público asegura que se encuentra en un momento de recopilación de datos y pruebas audiovisuales para aclarar las circunstancias del fallecimiento. Por lo pronto, ya cuentan con imágenes de una cámara de seguridad, que captó la presencia de desconocidos cerca de la puerta de la vivienda la noche anterior a su deceso.

"Exigimos que se esclarezcan las causas de su muerte, sin dejar de mencionar que ni su ordenador ni su cámara estaban en su departamento en el momento de ser hallada muerta. No olvidemos su nombre, no olvidemos su rostro", denunció el movimiento feminista "Ni una menos" de Chile.

"Vamos a buscar justicia"

Durante el funeral, su prima Paula Torres recordó las cualidades humanas de Martínez Burgos y la decisión de lanzarse a la calle a dejar constancia de lo que estaba sucediendo en Chile. Priscila Martínez, su hermana, destacó la cantidad de personas que fueron a darle el último adios. "Yo sé que hoy es un día hábil, un día para trabajar, y vinieron a despedirla, y cómo no venir a despedirla si ella era única, no hay otra Albertina, no existe otra persona con la personalidad, con su característica, con sus capacidades tan especiales como Albertina, no hay otro ser". Y añadió: "Vamos a buscar justicia por Albertina, esto no se va a quedar así. Mi 'Betita' no se merece esto, se merecía lo mejor y por lo mismo vamos a hacer lo mejor por ella para que pueda descansar en paz".

Las protestas en Chile han dejado al menos 23 muertos y centenares de heridos. En esa última lista hay también periodistas.