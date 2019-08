Israel prohibe la entrada a dos congresistas musulmanas de EEUU

Israel ha decidido prohibir la entrada en su país a dos congresistas demócratas estadounidese que apoyan la causa palestina, Rashida Tlaib y Ilhan Omar. Las dos políticas tenían previsto visitar los territorios ocupados.

La decisión del Gobierno derechista del primer ministro, Biniamin Netanyahu, se produce poco después de que el presidente de Estados Unidos acosejara a Tel Aviv cerrar el paso a las congresistas. Trump ha estimado que Israel haría prueba de una "gran debilidad" se permitía entrar en su territorio a dos electas musulmanas pro-palestinas.

It would show great weakness if Israel allowed Rep. Omar and Rep.Tlaib to visit. They hate Israel & all Jewish people, & there is nothing that can be said or done to change their minds. Minnesota and Michigan will have a hard time putting them back in office. They are a disgrace!