Italia se mofa de la amenaza de sanciones hecha por Bruselas

La maquinaria europea para imponer sanciones financieras a Italia ya está en marcha. El camino hacia el castigo es todavía largo, pero a la Comisión Europea (CE) no le ha quedado más remedio que dar un golpe contundente en la mesa ante el continuo desafío de Roma, que ayer volvió a burlarse de la admonición comunitaria. Hace 15 días anunció la devolución de las cuentas italianas y pidió a la coalición de Gobierno, formada por la Liga y el Movimiento 5 Estrellas, un nuevo presupuesto para el 2019 que, sin embargo, no ha llegado. Consecuencia: la apertura de un procedimiento sancionador por déficit excesivo.

Italia sigue en sus trece a pesar del procedimiento de infracción de la UE. «¿Ha llegado la carta de Bruselas? Pues esperaremos la carta de Papá Noel», reaccionó irónicamente Matteo Salvini, vicepresidente del Gobierno y duce de la Liga. «Que nos dejen trabajar, que nosotros no sindicalizamos los presupuestos de los demás países», añadió.

«Seguimos convencidos de que este presupuesto supone un riesgo para Italia, para sus empresas, sus ahorradores y los contribuyentes. Por tanto, la Comisión va a tomar las medidas y asumir su responsabilidad legal y política en interés de los ciudadanos de Italia y de la zona euro en su conjunto», justificó el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, durante la presentación de los dictámenes de opinión sobre los presupuestos y el quinto informe sobre la evolución de la deuda de Italia que adopta la Comisión en cuatro años.

El principal problema, señala la CE, es la deuda pública que alcanza ya el 131,2% del PIB, lo que equivale a 37.000 euros por habitante, más del doble de lo establecido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Pese a los continuos avisos de Bruselas, las autoridades italianas no solo no han adoptado medidas para ponerle coto sino que han presentado un presupuesto que triplica el objetivo de déficit público empeorando aún más la situación.

«El paso que damos es la consecuencia lógica de la decisión del Gobierno italiano de no modificar el proyecto presupuestario que nos presentaron. Nuestras dudas sobre el crecimiento y las proyecciones de deuda persisten y no hemos recibido respuestas», se quejó Moscovici al alertar de que el presupuesto no solo es un riesgo para Italia sino para la eurozona. «Nos jugamos el bienestar futuro de la población italiana. Tenemos que alertar de los riesgos antes de que sea demasiado tarde», añadió el vicepresidente de la CE, Valdis Dombrovskis.

Giuseppe Conte, presidente del Gobierno italiano y mediador entre la Liga y los indignados, fue más comedido que Salvini. Dijo que «el Gobierno está convencido de la validez de los presupuestos», que prevén el 2,4% de déficit para un país con el 131% de deuda acumulada. Informó de que el próximo sábado contrastará su posición con la Jean-Claude Juncker, presidente de la CE. «Un presidente del Gobierno no se preocupa de la prima de riesgo (sobre los 300 puntos básicos esta semana) porque sería irresponsable, sino que la respuesta consiste en seguir trabajando sobre las reformas, porque hacen bien a Italia y a Europa. Pero dramatizar el disenso hace daño a la UE», terció el ministro de Economía, Giovanni Tria.