Johnson convertirá la conferencia 'tory' en una apología del 'brexit' a cualquier precio

Boris Johnson llegó este fin de semana a Manchester del brazo de su actual compañera, Carrie Symonds, para asistir a la conferencia anual del Partido Conservador. La pareja sonreía a las cámaras en pleno escándalo por la salida a la luz del 'caso Arcuri', en referencia a la exmodelo californiana Jennifer Arcuri, de 34 años, reconvertida en empresaria tecnológica, a la que Johnson, siendo alcalde de Londres, visitaba a menudo en su piso del barrio londinense de Shoreditch. Además de llevarla de viaje en tres delegaciones comerciales oficiales, Arcuri logró una subvención de 100.000 libras para su compañía, Hacker House. Desde el viernes la policía estudia si hay pruebas suficientes para determinar que Arcuri recibió un trato de favor por su amistad con Johnson y si este cometió un delito penal por conducta indebida en cargo público. "Todo se hizo apropiadamente", respondió este domingo el sospechoso.

Además del escándalo 'Arcuri', tomando más y más potencia, Johnson se presenta en Manchester vapuleado por el Tribunal Supremo, que declaró ilegal la suspensión de un Parlamento sublevado por los intentos de ser silenciado sobre el 'brexit'. Los diputados reanudaron las sesiones y no han aprobado el tradicional receso parlamentario durante los días de la conferencia, que concluirá el miércoles. Eso obligará a los conservadores a estar muy pendientes de lo que se decide en la Cámara de los Comunes y a un posible ir y venir entre Manchester y Westminster.

Lo que los partidos de la oposición cocinan es una moción de censura contra el primer ministro, quizás esta misma semana. El líder laborista, Jeremy Corbyn preside este lunes una reunión para decidir la estrategia, después de que el Partido Laborista y el Partido Nacional Escocés (SNP) hayan llegado un acuerdo para apoyar la moción. Se formaría entonces un gobierno alternativo encabezado por Corbyn, o quizás otra personalidad menos controvertida y que los liberales puedan aceptar. Ese ejecutivo provisional debe asegurarse de que el Reino Unido logra una prórroga para el 'brexit' de tres meses y en ese periodo convocar elecciones.

DISIDENTES EXPULSADOS

Los ecos de la enorme crisis en la que anda el primer ministro no llegarán a la conferencia de Manchester. Nadie espera contestación interna durante la gran 'misa' a mayor gloria de Johnson. Entre los asistentes están sus mayores fans, los miembros del partido que le adoran y le dieron un recibimiento triunfal hace un año, tras dejar el Gobierno de Theresa May. Johnson pronunció entonces un discurso, en un acto paralelo al programa oficial de la conferencia, que eclipsó por completo el de May, el día de la clausura. Este año no habrá voces contra el primer ministro, porque ya han expulsado a 21 diputados 'tories' que se oponían a su estrategia sobre el 'brexit'. Desde el estrado, Johnson arremeterá contra la "rendición" a Bruselas que supondría un aplazamiento y repetirá hasta la saciedad que sacará al Reino Unido de la Unión Europea el 31 de octubre. Exactamente lo que su audiencia quiere oír.