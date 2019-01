Juncker avisa a May que Europa no renegociará el acuerdo del "brexit"

Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea, ha recordado este miércoles que el acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de la Unión Europea (UE) no está abierto para la renegociación e instó a esperar a que Londres comunique a Bruselas sus intenciones, un día antes de que el Parlamento británico vote una moción y enmiendas del "brexit".

"El acuerdo de retirada sigue siendo el mejor y único acuerdo posible. La Unión Europea dijo eso en noviembre, lo dijimos en diciembre, lo dijimos tras el primer voto significativo en la Cámara de los Comunes en enero. El debate y votos en la Cámara de los Comunes ayer no cambian eso. El acuerdo de retirada no se renegociará", afirmó Juncker en el pleno de la Eurocámara.

European Commission president Jean-Claude Juncker says the current Brexit agreement remains the "best and only deal possible" and that it will not be renegotiated