Kamala Harris abandona la carrera demócrata por la presidencia

El campo de candidatos demócratas a la nominación para las elecciones presidenciales de noviembre de 2020 en Estados Unidos sigue superpoblado pero se va recortando. Este martes ha perdido a la senadora y antigua fiscal general de California Kamala Harris, que ha anunciado que suspende su campaña. Es la salida más destacada hasta ahora en una carrera que aún tiene a 15 candidatos.

To my supporters, it is with deep regret—but also with deep gratitude—that I am suspending my campaign today.



But I want to be clear with you: I will keep fighting every day for what this campaign has been about. Justice for the People. All the people.https://t.co/92Hk7DHHbR