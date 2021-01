Líderes de todo el mundo condenan el intento de tomar el Capitolio

El inédito intento de toma del Capitolio por parte de extremistas de derecha seguidores de Donald Trump ha provocado una ola de estupor y condenas más allá de los Estados Unidos. "Escenas lamentables en el Congreso de Estados Unidos", escribió el primer ministro británico, Boris Johnson. "Estados Unidos representa la democracia en todo el mundo y ahora es vital que haya una transición pacífica y ordenada del poder".

"Obviamente estamos preocupados y seguimos la situación minuto a minuto", atinó a señalar el primer ministro de la vecina Canadá, Justin Trudeau, cuando comenzaron los incidentes. "Creo que las instituciones democráticas estadounidense son fuertes y espero que todo vuelva a la normalidad pronto".

