Macron, evacuado de un teatro tras el sabotaje de unos manifestantes

Un grupo de manifestantes contrarios a Emmanuel Macron intentaron reventar, en la noche del viernes al sábado, una representación teatral en París a la que asistía el presidente francés, que fue sacado de la sala momentáneamente por su equipo de seguridad antes de volver al final de la obra.

Varias decenas de personas se concentraron delante del teatro de las Bouffes du Nord, en el noreste de la ciudad, e intentaron penetrar en el interior durante la representación de 'la Mouche', que había comenzado a las 20.30 locales (19.30 GMT).

Imágenes colgadas en la red del incidente por un colectivo de 'chalecos amarillos' muestran cómo agentes de policía que se encontraban allí consiguieron impedir la intrusión.

Protesters storm the theatre #BouffesDuNord after #Macron was reported to be inside by Journaliste #TahaBouhafs, last night#greve18janvier#GiletsJaunes pic.twitter.com/2pZLLqsUAP