Al menos diez muertos en un incendio en la estación central de El Cairo

Un incendio en la principal estación de El Cairo (Egipto) ha causado al menos diez y varias decenas de heridos, según han informado fuentes policiales.

Las redes sociales dan cuenta de fotografías que reflejan una gran columna de humo en el edificio central de la estación de la capital egipcia.

#Egypt: Massive fire at #Cairo main train station leaves at least 7 people dead, several others wounded https://t.co/NanWhPnGjl pic.twitter.com/8wrojFzRN3