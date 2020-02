Al menos 11 muertos en tiroteos en dos bares en Alemania

Al menos 11 personas han muerto --entre ellas el presunto autor de la agresión-- y cuatro han resultado heridas de gravedad en tiroteos registrados este miércoles por la noche contra dos bares de la localidad de Hanau, en el oeste de Alemania. En un primer momento, la policía cifró el número de fallecidos en ocho, pero horas más tarde ha contabilizado una más. A estas se le han de sumar los dos cadáveres, entre ellos el del agresor, que han sido hallados en una vivienda de la ciudad.

La policía ha explicado que el primer tiroteo se ha producido desde un vehículo oscuro hacia un bar de fumadores de shisha situado en el centro de la ciudad. A continuación, el mismo coche se ha desplazado a otro local de las mismas características para llevar a cabo el segundo tiroteo, según recoge el diario local 'Frankfurter Allgemeine'.

Las autoridades alemanas han confirmado que se produjo una fuerte discusión en uno de estos establecimientos situado en el área de Kesselstadt antes de que se iniciaran los disparos.

Un tercer tiroteo se habría producido en el barrio de Lamboy, en el norte de Hanau, aunque las autoridades no lo han confirmado todavía, pese a que existe también un fuerte dispositivo policial desplegado en la zona. Grupos de antidisturbios y patrullas de la policía bávara se han desplazado a Hanau para ayudar en las labores de investigación.

ALEMÁN CON LICENCIA DE ARMAS DE CAZA

Poco después de los tiroteos, fuerzas especiales de la policía han localizado el cuerpo sin vida del presunto autor de los tiroteos en su vivienda de esa misma localidad junto con otro cadáver. Fuentes policiales han indicado que, "con toda probabilidad", la persona hallada muerta es el autor de la matanza.

El agresor es un hombre de nacionalidad alemana y con licencia de armas de caza, en cuyo automóvil fue hallada munición, según informa el diario 'Bild'.

"NOCHE TERRIBLE"

El alcalde de Hanau, Claus Kaminsky, ha hablado de "noche terrible" que "será recordada durante mucho tiempo con tristeza", y ha pedido a los vecinos de la ciudad "que no participen en la especulación" y dejen trabajar a la policía. "Estoy profundamente afectado. El hecho de que ocho personas perdieran la vida me sacude. Pido a todos los ciudadanos que no participen en la especulación. La policía ahora debe tener la oportunidad de aclarar y resolver la situación, hasta entonces debemos esperar con prudencia, por difícil que sea", ha señalado el edil.

Hanau es una pequeña localidad de unos 100.000 habitantes, situada a 20 kilómetros al este de Fráncfort. Y es conocida por acoger varias empresas de tecnología y ser la ciudad natal de los hermanos Grimm.