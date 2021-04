Al menos tres muertos en un tiroteo en Texas

Al menos tres personas han fallecido en un tiroteo registrado en los alrededores de un centro comercial de la ciudad de Austin, la capital del estado de Texas, en Estados Unidos. Según han compartido las autoridades en Twitter, el tirador se encuentra huido.

Los servicios de emergencia han intentado reanimar a las tres víctimas sin éxito y por el momento no se han notificado más heridos. Los efectivos de la policía de Texas se centran ahora en encontrar al sospechoso de los disparos y han pedido a los ciudadanos que se alejen de la zona y se resguarden en sus casas hasta que pase el peligro.

Multiple #ATCEMS, @AustinFireInfo & @Austin_Police assets responding/on-scene of a declared Active Attack/Shooter incident in the 9600 blk of Great Hills Trl (11:42); #ATCEMSMedics advising 3 patients with GSW injuries all three with CPR in progress. Avoid the area. MTF...