Merkel llama a defender la democracia en el aniversario de caída del muro de Berlín

Alemania conmemora este sábado con diversos actos el 30 aniversario de la caída del muro de Berlín, el símbolo de la guerra fría cuyo derrumbe dio paso al fin de un mundo bipolar marcado por el enfrentamiento este-oeste. En la capilla de la Reconciliación, uno de los los lugares que conmemora la división de la ciudad durante casi tres décadas, la cancillera Angela Merkel, llamó a Europa a defender "la libertad" y "la democracia.

"Los valores fundacionales de Europa deben ser defendidos. En el futuro hay que comprometerse con la democracia, la libertad, los derechos humanos y la tolerancia", ha afirmado la cancillera en un acto en Berlín, al que han asistido el presidente alemán, Frank Walker-Stenmeier y los mandatarios de Polonia, Hungría, Eslovaquia y la República Checa.

El presidente francés, Emmanuel Macron, viajará el domingo a Berlín pero este sábado ha llamado en Twitter a cumplir con la "promesa" de hace 30 años. "Hace 30 años, el muro no cayó. Fue derrumbado por el coraje de miles de mujeres y hombres sedientos de libertad. Ellos abrieron el camino de la reunificación alemana y de la unidad de Europea. Estemos a la altura de su coraje y seamos dignos de su promesa", ha subrayado en Twitter.

Il y a 30 ans, le Mur de Berlin n’est pas tombé. Il a été abattu par le courage de milliers de femmes et d’hommes épris de liberté. Ils ont ouvert la voie de la réunification de l’Allemagne et de l’unité de l’Europe. Soyons à la hauteur de leur courage et dignes de leur promesse.