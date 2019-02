El #MeToo costarricense, otras dos mujeres acusan a Oscar Arias de acosarlas

En un caso que está creciendo de manera inesperada, otras dos periodistas acusaron de acosos sexual al expresidente de Costa Rica, Oscar Arias, Premio Nobel de la Paz 1987, en entrevistas divulgadas este miércoles en la prensa, un día después de que se conoció una acusación similar planteada ante los tribunales de justicia locales.

La periodista costarricense Eleonor Antillón contó al diario La Nación que hace más de 30 años, cuando era asesora de prensa de Arias, sufrió un caso de hostigamiento de parte del expresidente, que entonces era candidato presidencial a las elecciones de 1986.

"Estaba sentada frente a su escritorio, se me acercó, me tomó la mano y me la puso en su pene, que estaba erecto. Yo lo empujé y me puse de pie y él se me lanzó", narró la periodista, quien admitió que nunca denunció los hechos porque "la sociedad no está preparada para creernos".

La periodista británica Emma Daly, quien en la década de 1980 vivió en Costa Rica y laboró para el diario en inglés The Tico Times, contó que fue acosada por Arias en 1990 en una visita del exmandatario a Managua. Daly, actual directora de comunicaciones de Human Rights Watch, contó al diario The Washington Post que le hizo una pregunta a Arias en el lobby de un hotel, pero el entonces presidente, en lugar de responder, le tocó los senos y dijo "no llevas brasier".

Nerviosa, solo atinó a responder "sí lo llevo". Tampoco lo denunció porque consideró que eso no se hacía en esos años en Centroamérica. Las acusaciones se conocen un día después de que se divulgó que la médico costarricense Alexandra Arce von Herold, denunció a Arias en los tribunales locales por un acoso sexual en 2014.

NIEGA LAS ACUSACIONES

Arias, de 78 años, fue dos veces presidente de Costa Rica (1986-1990 y 2006-2010) y es la figura más relevante de la política del país de las últimas décadas. El exmandatario rechazó en un comunicado las acusaciones en su contra.

"Con respecto a las informaciones publicadas, debo decir que rechazo categóricamente las acusaciones que se me hacen. Nunca he actuado irrespetando la voluntad de ninguna mujer, menos aún tratándose de su libertad de relacionarse con otra persona", dice un comunicado divulgado por el abogado de Arias, Rodolfo Brenes. El comunicado indicó que no se referirá más al caso por estar bajo investigación de la justicia.