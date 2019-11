Miles de panameños salen a protestar en contra de la reforma constitucional

Miles de personas han vuelto a salir a la calle en Panamá para reanudar las protestas contra la reforma constitucional que impulsan el Gobierno y los diputados de la Asamblea Nacional del país.

Los manifestantes han vuelto a reunirse en la plaza 5 de mayo con banderas y consignas, después de haber suspendido la lucha durante unos días. Este mismo miércoles, comienzan además los juicios contra 96 estudiantes detenidos durante las protestas registradas la semana pasada.

Está previsto que las primeras vistas judiciales empiecen a las 9.30 (hora local) y se extiendan hasta el viernes. Ante el repunte de las protestas, el presidente panameño, Laurentino Cortizo, ha propuesto crear mesas de trabajos para consensuar el paquete de reformas constitucionales que fueron aprobadas en tercer debate por la Asamblea Nacional.

No confían en el Gobierno

No obstante, la ciudadanía y los jóvenes no confían en la propuesta del Gobierno y han decidido mantener la lucha por la conformación de una asamblea constituyente. Panamá protagoniza desde la semana pasada intensas manifestaciones por la ciudadanía tras rechazar las reformas a la Carta Magna por considerar que los cambios no benefician al pueblo.

Estudiantes de diferentes universidades y miembros de organizaciones juveniles han denunciado el uso excesivo de la fuerza en el marco de las protestas contra las reformas constitucionales.

En este sentido, consideraron que la Policía ha mostrado una actuación "indiscriminada y violenta" cuando detuvieron a cientos de panameños, en su mayoría jóvenes, en lo que ha supuesto una represión del derecho a manifestarse de forma pacífica, según ha informado el diario local 'La Prensa'.

La juventud exige derechos

Durante una conferencia de prensa, los estudiantes han expresado públicamente su desacuerdo al paquete de reformas constitucionales y han condenado la forma antidemocrática en que la Asamblea Nacional ha llevado el proceso adelante.

"No compartimos la forma apresurada y hasta poco incluyente en que se aprobó el proyecto", han sostenido antes de acusar al Gobierno de anteponer intereses personas a los del país. "Cualquier cambio a la norma de mayor jerarquía del país no puede ser producto de la discusión a tambor batiente", han subrayado.

A juicio de este grupo, el contenido de las reformas constitucionales es "insuficiente" y "no logra plasmar un modelo de país que refleja los anhelos de la juventud del siglo XXI". Los jóvenes han anunciado también que van a seguir manifestándose, de forma pacífica. Las protestas se extenderán "hasta que el proceso de las reformas se detenga y se escuche a todos los sectores", ha advertido José Luis Paniza, estudiante de derecho de la Universidad Santa María la Antigua.