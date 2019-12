Un militar mata a dos civiles en la base de Pearl Harbor

Un soldado de la marina de Estados Unidos ha matado a tiros a dos civiles y ha herido a un tercero este miércoles antes de suicidarse en la base naval de Pearl Harbor, según han informado las autoridades militares. La identidad del atacante y de las víctimas se hará pública una vez se haya informado a sus familiares. El herido está hospitalizado y permanece en condición estable.

Los investigadores trabajan aún para determinar las motivaciones del marinero, un militar en activo, así como si abrió fuego indiscriminadamente o tenía como objetivos a los tres hombres a los que disparó, civiles que trabajaban para el Departamento de Defensa.

El tiroteo comenzó alrededor de las 14.30 hora local en uno de los astilleros de la base, donde estaba siendo sometido a trabajos de mantenimiento el USS Columbia, el submarino al que estaba asignado el militar. Inmediatamente se procedió a un cierre de emergencia y se cerraron todos los accesos. Se reabrió cerca de dos horas después pero para este jueves se ha suspendido el trabajo de todo el personal civil no esencial.

Normal work will resume with 1st shift Friday morning on 6 December 2019. Contractors are currently not authorized into the Controlled Industrial Area. Contractors should consult their company’s contracting officer for further information.

Los astilleros de la base conjunta de Pearl Harbor-Hickhman, que acoge a la marina y las fuerzas aéreas, está en la costa sur de la isla de Oahu y muy cerca del Memorial Nacional de Pearl Harbor, donde este sábado se conmemora el 78 aniversario del ataque japonés que marcó la entrada de Estados Unidos en la segunda guerra mundial.

Esto es una tragedia para todo el mundo aquí, aseguró en rueda de prensa el contralmirante Robb Chadwic, que recordó el legendario papel que jugaron en la segunda guerra mundial los astilleros de la base y usó el término hawaiano ohana para describir las buenas relaciones que durante generaciones han mantenido en la base y sus alrededores los militares y sus familias con los empleados civiles y los locales.

