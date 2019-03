Mueren 15 pacientes tras quedarse sin diálisis por el apagón en Venezuela

El corte de suministro eléctrico que afecta a 22 de los 23 estados de Venezuela desde el pasado jueves podría haberse cobrado la vida de al menos 15 pacientes renales, que habrían fallecido por el colapso de los servicios de diálisis. La ONG Coalición de Organizaciones por el Derecho a la salud y la vida (Codevida) difundió esta información a través de su presidente, Francisco Valencia, tras constatar que "nueve de las muertes fueron en Zulia, dos en Trujillo y cuatro en el hospital Pérez Carreño de Caracas".



Exterior del hospital Francisca Pérez de León en Caracas. / CHRISTIAN HERNANDEZ (AFP)

La falta de electricidad afecta al 95% de las 129 unidades de diálisis que hay en Venezuela. Estos centros prestan asistencia a 10.200 personas, algunos de los cuales llevan ya dos días sin poder recibir tratamiento. De no reestablecerse el servicio "se espera que hoy ya sean todos los entros que prestan atención renal los que se queden inoperativos", afirman desde la ONG.

Al no haber luz las máquina de diálisis no se pueden poner en funcionamiento. La caída del suministro eléctrico se suma a la dificultad que tienen los centros hospitalarios para mantener en marcha los grupos electrógenos por falta de combustible, señalan desde Codevida. El caos no solo afecta a los pacientes renales sino que es un problema generalizado en todos los hospitales. Esta madrugada en España (tarde en Venezuela) cayó el suministro en el Hospital JM de los Ríos donde se encuentran ingresados los pacientes pediátricos.