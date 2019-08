Un muerto y seis heridos en un ataque con cuchillo en Lyon

Una violenta agresión con arma blanca ha provocado al menos un muerto y nueve heridos, tres de ellos graves, cerca de Lyon, según ha informado la prefectura de la región de Ródano a la emisora France Info. En el ataque, cometido con un cuchillo de cocina, habrían participado dos hombres. Uno de ellos ha sido detenido y el otro se ha dado a la fuga y está siendo buscado activamente por la policía.

Los hechos se han producido sobre las 16h30 en la localidad de Villeurbane, concretamente en la estación de metro de Laurent-Bonnevay. Varias líneas de autobús y de metro se han cerrado para permitir la actuación de las fuerzas del orden. Hasta la zona se han desplazado militares y agentes de la unidad de élite de la policía francesa (Raid) así como unos treinta bomberos para prestar asistencia a las víctimas del ataque. De momento, se desconoce si se trata de un posible acto terrorista.

Según un testigo directo citado por Le Progrès de Lyon, uno de los sospechosos estaba armado con un pincho grande de cocina y un cuchillo de barbacoa y se puso a agredir a varias personas que estaban en la parada del autobús.

La compañía de transportes de la región (TCL) ha indicado que el atacante fue neutralizado por cuatro conductores de autobús, que lo mantuvieron retenido hasta que llegaron las fuerzas del orden. Ningún conductor ha resultado herido.

NO ES UNA REYERTA

El alcalde de Lyon y ex ministro del Interior, Gérard Collomb, se encuentra en el lugar de la agresión. “De momento no se sabe nada de sus motivaciones”, ha dicho. “Lo que está claro es que no se trataba de una reyerta, porque era alguien que atacó de manera indiscriminada a los pasajeros que esperaban un bus”, agregó Collomb.