Nueva crisis entre EEUU y Rusia por el supuesto hackeo al Departamento de Comercio

Nueva crisis en el horizonte entre Washington y Moscú originada por la supuesta actuación de piratas informáticos rusos en instituciones estadounidenses. El portavoz del Kremñin, Dmitri Peskov, ha negado este lunes rotundamente que su país estuviera detrás del presunto hackeo en el Departamento de Comercio de EEUU, desvelado horas antes por la prensa.

"Una vez más puedo rechazar esas acusaciones y una vez más quiero recordar que fue el presidente Putin quien propuso al bando estadounidense pactar y cerrar acuerdos respecto a la ciberseguridad", ha declarado el alto funcionario. "Por lo demás, se han producido ataques durante muchos meses y los americanos no pudieron hacer nada contra ellos; no es de recibo culpar siempre sin priebas a los rusos, no tenemos nada que ver con ello", ha concluido.

Las nuevas acusaciones amenazan con enrarecer aún más las relaciones entre ambos países, incluso antes de que la nueva administración estadounidense presidida por el demócrata Joe Biden tome posesión.