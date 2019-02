Nueva tensión entre Ucrania y Rusia en Eurovisión

Las tensiones políticas entre Ucrania y Rusia se están convirtiendo en todo un clásico en Eurovisión. Después de la victoria de la ucraniana Jamala hace dos años con una canción que aludía a la tragedia de los tártaros de Crimea y el veto de Ucrania a la representante rusa del 2018, este año ya hay un nuevo capítulo para la polémica entre ambos países, y eso que todavía quedan varios meses para que se celebre el certamen musical en Israel (país, además, al que algunos han querido vetar por la situación con Palestina).

Maruv, la cantante elegida este sábado por los ucranianos para participar en el festival, ha visto cómo su participación ha quedado en el aire debido a los conciertos que ofrece en Rusia.

La audiencia colocó a la artista en el primer puesto con su canción 'Siren Song' y el jurado en el segundo, lo que le dio la mayor puntuación y, en teoría, un billete directo a Israel.

DOS DÍAS DE PLAZO

No obstante, la Radiotelevisión Pública Nacional de Ucrania (NOTU) ha decidido darse 48 horas de plazo para ver si acepta o no a Maruv como representante del país en Eurovisión, debido a los conciertos que ofrece en Rusia, algunos de ellos previstos para los próximos meses.

Según la agencia ucraniana Unian, la cantante, cuyo nombre real es Anna Korsun, tiene planeados conciertos en Moscú el 6 de abril y en San Petersburgo el día 12 de ese mes.

La decisión de la NOTU ha desatado un aluvión de reacciones y muchas críticas en la prensa rusa y ucraniana, así como en las redes sociales, donde sus seguidores escriben mensajes de apoyo a la cantante con la etiqueta #Maruv4Eurovision.

Estoy harto de que países como Ucrania estén siempre politizando Eurovisión cada vez que pueden. Lo que le están haciendo a Maruv es inaceptable y la UER debería intervenir y ponerle a Ucrania unos límites. Eurovisión se creó para unir países, no para crear conflictos #Maruv

me parece flipante que unas cuantas personas tengan que influir en la carrera musical de una artista OBLIGANDOLA a CANCELAR sus propios conciertos en otro país por culpa de la política, asco me das ucrania y encima la pobre Maruv no tiene la culpa de NA-DA #MARUV4eurovision