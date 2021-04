Al menos ocho muertos en un tiroteo en las instalaciones de FedEx de Indianápolis

La Policía de Indianápolis ha confirmado al menos ocho víctimas mortales en un tiroteo en instalaciones de la empresa de mensajería FedEx cerca del aeropuerto de la ciudad, ubicada en el estado estadounidense de Indiana. Según la portavoz del Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis, Genae Cook, los agentes han sido avisados para trasladarse al lugar, en el paseo de Mirabel, a las 23.00 horas (hora local), informa la cadena de televisión local WRTV. Según fuentes policiales, el autor de los disparos ha acabado con su propia vida.

IMPD Officer Genae Cook gives a briefing on the mass casualty situation at a FedEx facility on the southwest side of Indianapolis.



Multiple people are confirmed injured and the shooter took his own life. pic.twitter.com/7Ui7R96Kzd — WRTV Indianapolis (@wrtv) April 16, 2021

A witness who says he's an employee at the FedEx facility in Indianapolis said he heard several shots being fired and saw at least one body on the floor.



LIVE UPDATES->> https://t.co/ByKwqbDXr6 pic.twitter.com/kOlxljEUck — WRTV Indianapolis (@wrtv) April 16, 2021

Cook ha precisado que los agentes están en el lugar de los hechos, trabajando y recopilando información en una "situación de víctimas en masa". Las autoridades han indicado que por el momento no pueden aportar más detalles sobre la situación, según recoge CNN.

Por su parte, un portavoz de la Policía estatal de Indiana, John Perrine, ha informado a través de su perfil de Twitter de distintos cortes en carreteras cercanas al lugar debido al operativo policial.

I-70 is reopened however no access to Ameriplex Parkway from either direction



You can access @INDairport from both directions — Sgt. John Perrine (@ISPIndianapolis) April 16, 2021

El sargento Perrine, oficial de información pública de la policía del estado de Indiana, pidió a los familiares de los empleados de FedEx que se reunieran en un hotel local Holiday Inn.



Un vídeo en directo mostraba una cinta policial en el lugar del incidente, que se produjo tras varios tiroteos masivos en las últimas semanas.

A finales del mes pasado, cuatro personas, entre ellas un niño, fueron asesinadas a tiros en un edificio de oficinas del sur de California.

El 22 de marzo, diez personas murieron en un tiroteo en una tienda de comestibles en Boulder (Colorado).

Casi 40.000 personas mueren cada año en Estados Unidos a causa de las armas, y más de la mitad son suicidios.