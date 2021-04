Un nuevo tiroteo en Florida deja un fallecido y dos heridos graves

Un hombre murió este martes y otros dos resultaron heridos de gravedad durante un tiroteo cerca de una tienda de mejoras del hogar en Hialeah Gardens, en el sureste de Florida (EEUU), informaron las autoridades. Los hechos se produjeron en el estacionamiento y las proximidades de un establecimiento de Home Depot, donde al parecer el hombre fallecido recibió un tiro en la cabeza y otros dos tuvieron que ser trasladados de emergencia al Jackson Memorial Hospital, recogieron medios locales.

Efectivos de la policía de Hialeah Gardens, del condado de Miami-Dade y una dotación de bomberos se personaron en el lugar del suceso.

El detonante del tiroteo pudo ser, según varios testigos, un altercado entre trabajadores que fue escalando hasta que se produjo el ataque con armas, recogió el canal 7 News. Uno de los hombres implicados en el tiroteo iba en bicicleta y el otro llevaba un casco puesto. Imágenes del citado canal mostraban a un hombre tendido en el suelo cerca de la tienda minorista y cubierto con un plásticdel tiroteo o amarillo.

