El 'Ocean Viking' se suma al 'Open Arms' y endurecen la presión sobre la UE

Yo pregunto. ¿ Por qué no los llevan de vuelta a su país Y por qué no llevan a nadie a Gibraltar ? Que yo sepa no ha llegado allí tampoco ninguna patera.