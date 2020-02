Los palestinos anuncian la ruptura de relaciones con Israel y EEUU

El presidente palestino, Mahmud Abbás, ha anunciado el final de "todas las relaciones", incluida la seguridad, de la Autoridad Palestina con Israel y Estados Unidos, a tenor dela presentación del plan de paz estadounidense para Oriente Próximo, anunciado esta semana. Así lo ha anunciado Abás antes de incorporarse a una reunión extraordinaria de la Liga Árabe sobre el proyecto de paz estadounidense.

El plan estadounidense es una "violación de los Acuerdos de Oslo" firmados con Israel en 1993, ha dicho el presidente de la Autoridad Palestina en El Cairo.

Abbás ha dicho que ya ha transmitido el mensaje al primer ministro israelí, Binyamin Netanyahu, ha pedido al Estado israelí que "asuma sus responsabilidades como potencia ocupante" en los territorios palestinos.

CONTROVERSIA

El presidente palestino ha dicho que no aceptará nunca esa solución y no pasará a la historia por "vender Jerusalén" como capital de Israel. "No voy a grabar [mi nombre] en mi historia y en la de mi patria como el que vendió Jerusalén, porque Jerusalén no es mía sino de todos", ha dicho Abbás en el comienzo de la reunión en la sede del organismo en la capital egipcia.

En el plan de paz diseñado por la Casa Blanca, la ciudad santa es reconocida como la capital unida de Israel, aunque Trump explicó que los palestinos podrán establecer la capital de su futuro Estado en las afueras orientales de la ciudad, algo que Abbás ha rechazado tajantemente.