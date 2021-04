Pedro Castillo y Keiko Fujimori pasan contra todo pronóstico a la segunda vuelta en Perú

La primera vuelta electoral arroja en Perú sorpresas que ni siquiera estaban contempladas por las proyecciones más imaginativas: el exdirigente de los maestros, José Pedro Castillo, quedó en primer lugar con 18,6% de los votos, según el recuento rápido de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Al escrutarse el 70% de las actas, Keiko Fujimori Higuchi llegó al 14,5% de las adhesiones. El 6 de junio, los peruanos deberán elegir al nuevo presidente entre dos competidores que, días atrás, no figuraban en los primeros lugares de las encuestas.

El magnate Rafael López Aliaga, numerario del Opus Dei y célibe confeso, espera una ayuda celestial y que 11.9% de los votos se multipliquen como panes y peces para obtener su pase al ballotage. “Inicialmente Ipsos nos ponía en quinto puesto, ahora en el conteo rápido estamos terceros. Estoy completamente seguro que pasaremos a la segunda vuelta. ¡Si se puede Perú!”, escribió en Twitter.

El inédito grado de fragmentación, una de las secuelas de años de crisis políticas e institucionales, con tres renuncias presidenciales entre 2018 y 2020, terminó favoreciendo al competidor menos pensado. Castillo ha liderado huelgas docentes y formó parte de Perú Posible, el partido de Alejandro Toledo, cuya extradición a Perú, donde se lo acusa de actos dolosos, debe decir en breve un tribunal norteamericano. El programa del ex maestro mezcla posiciones de izquierda con el rechazo a cualquier enfoque de género en la educación. A su vez, defiende la pena de muerte contra los corruptos. El lugar en el ballotage que parecía asignado a Verónika Mendoza, claramente alineada en la izquierda y objeto de las más variadas satanizaciones mediáticas, quedó por lo tanto en manos del abanderado de Perú Libre, defensor de una "economía popular con mercados" y un fuerte protagonismo estatal.

"Esta es una expresión del pueblo. Pido calma, pido tranquilidad. Me voy a pronunciar en la medida de que las proyecciones de las autoridades electorales nos arrojen algún dato", dijo Castillo cuando se enteró de su primer lugar. "El pueblo es sabio, el pueblo entiende, el pueblo se siente identificado con una persona que nace del mismo pueblo. Hoy ha salido a las urnas a reflejar democráticamente esto".

El retorno menos pensado

Una encuesta a pie de urna le daba al economista ultraliberal Hernando De Soto grandes posibilidades de pasar al segundo turno, cabeza a cabeza con Fujimori Higuchi. Eso finalmente no sucedió. Lo curioso del caso es que la hija de Alberto Fujimori tiene una relación especial con De Soto: ha integrado sus equipos de campaña en los dos intentos fallidos por obtener la presidencia. "No importa quien pase a segunda vuelta, espero trabajar juntos", dijo, y llamó al espacio conservador a alcanzar consensos para hacer frente "al populismo y la izquierda radical". El conteo rápido despejó las dudas y ella se encontraba en la noche del domingo con una nueva chance. "No es tiempo de celebrar es tiempo de cuidarnos y cuidar a nuestras familias, por favor esperemos tranquilos y no se expongan porque el virus nos está atacando de manera muy violenta", dijo.

Mensaje a la militancia fujimorista. pic.twitter.com/0fAzv0kndq — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) April 12, 2021

El analista político Enrique Castillo consideró que la candidata de Fuerza Popular ha conseguido un "triunfo total" por el solo hecho de sobreponerse a los pronósticos más desalentadores. Semanas atrás, sus chances eran muy bajas debido a las acusaciones que pesaban sobre su partido de obstruir la labor parlamentaria e involucrarse en conjuras, así como la causa judicial que enfrentaba por presunto lavado de dinero que le valió la prisión preventiva. Castillo consideró que Fujimori Higuchi se ha beneficiado de la alta dispersión del voto. En otro escenario electoral no hubiera tenido "ninguna posibilidad".

En los días previos al cierre de campaña, Fujimori Higuchi reivindicó el legado paterno y su especial predilección por la "mano dura" como parte de una serie de gestos que pusieron fin a años de enfrentamientos familiares. La hija llegó a bloquear la posibilidad de un indulto del autócrata encarcelado por haber cometido graves violaciones a los derechos humanos.

Gane quien gana el 6 de junio, tendrá que gobernar con un Congreso tan fragmentado como la sociedad, con 11 bancadas diferentes, aunque en su mayoría de raigambre conservadora.